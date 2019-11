Ex-primeiro-ministro japonês Yasuhiro Nakasone morre aos 101 anos

O ex-primeiro ministro japonês Yasuhiro Nakasone, nome importante da política pós-Segunda Guerra Mundial do país asiático, morreu nesta sexta-feira, 29, aos 101 anos de idade. O escritório de Hirofumi Nakasone, seu filho, afirmou que a morte aconteceu em um hospital de Tóquio, onde o ex-premiê havia se tratado recentemente.

Durante seu mandato como primeiro-ministro do Japão, que durou de 1982 a 1987, Nakasone foi um aliado fiel dos Estados Unidos e ficou conhecido por suas calorosas relações com o então presidente Ronald Reagan. Nakasone aumentou os gastos com defesa tentou revisar a constituição pacifista do Japão e é lembrado por seus apelos ao patriotismo, que atraíam críticas.

Oficial naval da Segunda Guerra Mundial, Nakasone testemunhou a profundidade da derrota e devastação do Japão. Quatro décadas depois, ele liderou o país no auge de seu sucesso econômico. Após deixar o cargo, o ex-premiê se tornou um dos principais estadistas do Japão. Fonte: Associated Press.