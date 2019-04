Ex-diretor de banco de sêmen holandês tem 49 filhos biológicos

O ex-diretor de um banco de sêmen na Holanda, falecido em 2017, é o pai biológico de 49 crianças nascidas por fertilização in vitro, anunciou nesta sexta-feira uma organização que representa os pais e as crianças no centro deste caso.

Jan Karbaat, médico e ex-diretor de um banco de esperma localizado em Barendrecht, no sudoeste da Holanda, é suspeito de ter usado várias vezes seu próprio sêmen ao invés do de doadores escolhidos.

Os resultados de uma série de testes de DNA realizados em um hospital de Nijmegen "mostraram que 49 crianças neste caso são descendentes diretos" de Karbaat, informou a organização Defence for Children em um comunicado.

"Os resultados confirmam as sérias suspeitas de que Karbaat usou seu próprio sêmen em sua clínica", acrescentou.

A comoção com o caso aumentou em fevereiro, quando um tribunal holandês determinou que amostras de DNA de Karbaat deveriam ser disponibilizadas aos pais e seus filhos para comparações.

Antes de morrer, o próprio Jan Karbaat disse que era o pai biológico de 60 crianças do tempo em que trabalhou na clínica, que fechou em 2009 por irregularidades administrativas.

Karbaat teria falsificado dados e descrições dos doadores de sêmen e excedido o máximo combinado de seis crianças por doador.

O grupo de supostos filhos de Karbaat e suas famílias entraram com uma ação judicial para obter o DNA do médico.

Os advogados da família Karbaat argumentaram que o direito à privacidade de seus clientes deveria ser respeitado.

A decisão da justiça de autorizar um teste de paternidade "colocou o direito das crianças à frente do de Karbaat e sua família", reagiu Iara de Witte, da Defence for Children.

"Agora, após anos de dúvidas, os requerentes podem encerrar esse capítulo e começar a digerir o fato de que são um dos muitos descendentes de Karbaat", estimou.