Europa fecha fronteiras por 30 dias

A União Europeia vai proibir a entrada de todos os estrangeiros por ao menos 30 dias, como medida de combate à pandemia de coronavírus.

A medida foi anunciada pela presidente da Comissão Europeia (Executivo do bloco), Ursula von der Leyen, na tarde desta segunda (16) e engloba os 27 países da União Europeia mais quatro que fazem parte da zona Schengen.

Exceções serão abertas apenas para cidadãos europeus, residentes e seus familiares diretos, profissionais de saúde ou de transporte, diplomatas, cientistas e trabalhadores em casos de emergência.

"Para ser efetiva, a restrição deve ser acompanhada por todos os membros da zona Schengen [que inclui países que não são da União Europeia, como Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein], disse Ursula no anúncio da medida.

A Comissão Europeia espera com isso também aliviar as barreiras de tráfego entre os estados membros do bloco, que têm sido criticadas pela Comissão Europeia.

Eric Mamer, porta-voz da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta segunda que longas filas de caminhões estão se formando nas estradas, o que impede que peças e insumos cheguem às fábricas e prejudica a produção inclusive de equipamentos de saúde.

O transporte de alimentos e medicamentos também está sendo afetado.

Segundo o porta-voz, as medidas da Comissão para as fronteiras têm como foco "proteger a saúde dos cidadãos, assegurar a disponibilidade de bens e serviços essenciais e resguardar os direitos de quem precisa viajar".

O problema fica ainda mais grave porque a produção é feita no sistema "just in time", com estoques baixos, e qualquer falha na logística provoca grandes desequilíbrios na produção.

No domingo (15), Ursula já havia criticado em vídeo os fechamentos isolados de fronteiras dentro do bloco.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.