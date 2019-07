EUA: Suprema Corte autoriza uso de US$ 2,5 bi para construir muro na fronteira mexicana

A Suprema Corte dos EUA autorizou, nesta sexta-feira (26), que a administração de Donald Trump use fundos militares do Pentágono no valor de US$ 2,5 bilhões (R$ 9,4 bilhões) na construção de um muro na fronteira com o México.

O tribunal, de maioria conservadora, derrubou a decisão de um juiz federal na Califórnia que impedia Trump de gastar o dinheiro. A justificativa do impedimento era de que o Congresso americano não havia autorizado, especificamente, que a verba fosse gasta no muro.

A construção do muro foi uma promessa de Trump, que ainda não saiu do papel. O presidente norte-americano já selecionou modelos da muralha que será erguida, reforçando o discurso acusado de xenófobo por políticos e grupos de oposição.