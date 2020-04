EUA superam Itália em número de mortes pelo novo coronavírus

Os Estados Unidos registraram, neste sábado (11), 1.086 novas mortes pela Covid-19, totalizando 19.833 óbitos. Com isso, se tornam o país com o maior número de vítimas pelo novo coronavírus, superando a Itália, que contabilizou 619 novas mortes, acumulando 19.468 falecidos pela doença. A população do país europeu, no entanto, é menos de um quinto da população dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a exceder 2.000 mortes por Covid-19 em um único dia, com 2.108 óbitos.

O estado de Nova York é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Neste sábado, o prefeito de Nova York Bill de Blasio anunciou que as escolas públicas da cidade permanecerão fechadas até o final do ano letivo (entre maio e junho, quando começam as férias de verão).

Em todo o mundo, a Covid-19 já matou 106.564 pessoas. São atualmente 1,736 milhão de infectados no Planeta. Só neste sábado, morreram 3.880 pessoas.

O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às diferentes políticas dos países para diagnosticar os casos. Alguns contabilizam apenas as pessoas que precisam de hospitalização.