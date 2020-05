EUA se prepara para anunciar proibição de viagens a partir do Brasil, segundo assessor de Trump

Os Estados Unidos estão se preparando para anunciar uma proibição de viagens a partir do Brasil, um dos países atualmente mais atingidos pela pandemia de coronavírus, afirmou, neste domingo (24), um assessor do presidente Donald Trump.

"Acredito que hoje teremos uma nova decisão em relação ao Brasil, como fizemos com o Reino Unido, Europa e China, e esperamos que seja temporária", disse Robert O'Brien, consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, no programa "Face the Nation" da CBS.

> China afirma pela primeira vez que não registrou novos casos de coronavírus

"Devido à situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo americano", acrescentou.

Os Estados Unidos interromperam as viagens a partir da China, Europa e Grã-Bretanha à medida que o vírus se espalhava nessas áreas.

A América Latina se tornou o último epicentro da Covid-19, e o Brasil é o segundo país mais afetado do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos em número de casos.