EUA retomam diálogo comercial com Brasil nesta quinta, diz embaixador

Os Estados Unidos retomam, oficialmente, nesta quinta-feira (14), o diálogo comercial com o Brasil, informa Todd Chapman, embaixador americano no País, em entrevista virtual à imprensa do Nordeste, na tarde desta quarta-feira (13).

Embaixador dos Estados Unidos, Todd Crawford Chapman, entrega suas credenciais ao presidente Jair Bolsonaro, no dia 6 de abril Alan Santos/PR

Ele disse que representantes do Departamento de Comércio dos EUA e do Ministério da Economia do Governo Bolsonaro vão ter reunião para tratar de temas como economia digital e redução de barreiras de importação de produtos. São conversas técnicas, ressaltou Chapman, que objetivam aumentar o fluxo comercial entre os dois países. Recentemente, houve um acordo comercial para maiores embarques de açúcar do Brasil para os EUA.

Sobre a retomada das rotas aéreas entre os dois países, o embaixador evitou ser preciso sobre uma previsão de reativação integral dos voos. EUA e Brasil continuam com 13 voos semanais, visando atender à comunidade americana no País, estimada em 275 mil americanos. Antes da pandemia do novo coronavírus, eram mais de 150 voos semanais, lembrou Chapman.

"Vamos ter que ter mais progresso...dentro de semanas ou meses, haverá o retorno dos voos, do turismo, mas vai ser lento. As pessoas têm medo de viajar internacionalmente", destacou o diplomata, que assumiu a Embaixada há quase dois meses.