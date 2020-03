EUA: na "Superterça", tornados matam pelo menos 22 pessoas no Tennessee

Tornados atingiram o Tennesse, na região de Nashville, capital da música country dos EUA. Na madrugada e manhã de hoje, uma forte tempestade ocasionou a formação dos furacões que mataram pelo menos 22 pessoas. A população estadunidense vota, nesta terça, para as eleições primárias. A votação em Nashville foi adiada em uma hora por conta dos estragos.

A tempestade atingiu a cidade durante a madrugada Foto: Reprodução/Twitter

O departamento de Bombeiros de Nashville afirmou que mais de 40 estruturas desabaram na cidade. "Uma série de fortes tormentas atravessou o Tennessee e provocou graves danos nos edifícios, estradas, pontes, serviços públicos e comércios em vários condados", informaram.

Os serviços de resgate ainda procuram por sobreviventes e pessoas desaparecidas, segundo a Agência de Gerenciamento de Emergências do Tennessee (TEMA).

"Nashville está sofrendo e a nossa comunidade está devastada", publicou o prefeito da cidade, John Cooper, em seu twitter.

Nashville is hurting, and our community has been devastated. My heart goes out to those who have lost loved ones. Be sure to lend a helping hand to a neighbor in need, and let's come together as a community once more. Together, we will get through this and come out stronger.