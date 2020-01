EUA mandam aviões comerciais evitarem o Oriente Médio em meio aos ataques do Irã

Após a série de ataques do Irã contra bases militares dos EUA no Iraque, o governo americano decidiu restringir os voos comerciais sobre a região do Oriente Médio. Os aviões americanos estão proibidos de sobrevoar o território do Irã, Iraque, Golfo de Omã e Golfo pérsico. A decisão foi tomada pela agência federal de aviação dos EUA (FAA), que emitiu proibindo tráfego aéreo comercial nas áreas do conflito.

Em comunicado, a FAA informou que vai continuar monitorando a situação no Oriente Médio e compartilhando informações para as companias áreas dos EUA e autoridades da aviação civil no exterior.