EUA estão monitorando o estado de saúde de Kim Jong Un, afirma CNN

Os Estados Unidos estariam monitorando de perto os relatórios sobre saúde do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, segundo a emissora estadunidense CNN. Segundo o mesmo canal, Kim Jonh Un estaria em estado grave após passar por uma cirurgia. As informações são de fontes ligadas ao serviço de inteligência dos EUA.

Por enquanto, a Coreia do Norte não se manifestou oficialmente sobre o estado de saúde do seu líder. Por outro lado, fontes dos governos da Coreia do Sul e da China negaram rumores de que o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estaria em estado grave após passar por uma cirurgia cardiovascular no início de abril.

Kim recentemente perdeu a comemoração do aniversário de seu avô em 15 de abril, o que levantou especulações sobre seu bem-estar. Ele foi visto quatro dias antes em uma reunião do governo.

O conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien disse que os EUA estão "acompanhando de perto" os relatos sobre a saúde de Kim.

"Estamos monitorando esses relatórios de muito perto", disse O'Brien durante uma entrevista à Fox News nesta terça-feira (21).

A coleta de informações da Coréia do Norte é notoriamente difícil - um dos alvos mais desafiadores da inteligência americana.

A Coréia do Norte controla rigidamente qualquer informação em torno de seu líder, que é tratado quase como uma divindade dentro do país. Suas ausências na mídia oficial do estado frequentemente provocam especulações e rumores sobre sua saúde.