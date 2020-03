EUA convocam embaixador após China acusar Exército americano de espalhar coronavírus em Wuhan

Os Estados Unidos convocaram na sexta-feira o embaixador da China depois que uma alta autoridade em Pequim tuitou que os militares dos Estados Unidos podem ter iniciado a pandemia do Covid-19, informou o Departamento de Estado.

David Stilwell, o principal diplomata dos EUA na Ásia, apresentou uma manifestação severa ao embaixador Cui Tiankai um dia depois que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, tuitou a teoria da conspiração.

"A China está tentando desviar as críticas por seu papel em iniciar uma pandemia global e não contar ao mundo", disse uma autoridade do Departamento de Estado. "A divulgação de teorias da conspiração é perigosa e ridícula. Quisemos avisar ao governo que não toleraremos isso, para o bem do povo chinês e do mundo", completou.

Zhao, em tuítes em mandarim e em inglês que ganharam grande destaque nas mídias sociais chinesas, um dia antes, sugeriu que o "paciente zero" na pandemia global pode ter vindo dos Estados Unidos - não da metrópole chinesa de Wuhan, onde os primeiros casos foram relatados no final de 2019.

"Quando o paciente zero começou nos EUA? Quantas pessoas estão infectadas? Quais são os nomes dos hospitais? Pode ser que o Exército americano tenha levado a epidemia a Wuhan. Seja transparente! Torne público seus dados! Os EUA nos devem uma explicação!", disse Lijian Zhao em sua conta no Twitter, sem apresentar provas para sustentar suas afirmações.



Os cientistas, de modo geral, acreditam que a pandemia começou em um mercado em Wuhan que vendia animais exóticos para consumo.

Cui, em contraste com Zhao, é conhecido por sua abordagem diplomática e pediu publicamente a cooperação EUA-China contra a pandemia. Um porta-voz da Chancelaria chinesa disse, nesta sexta-feira, que militares norte-americanos podem ter levado o Covid-19 para seu território. O surto começou no fim de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, no território central da China continental.