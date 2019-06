EUA: Cobra gigante tenta pegar carona e assusta ocupantes de veículo; imagem viraliza

Um motorista e o ocupante de uma caminhonete tiveram um tremendo susto em uma estrada na cidade americana de Kansas City, no estado de Missouri, na região central do país. Era um passageiro inesperado, tentando pegar uma carona: uma cobra gigante que ameaçou entrar no veículo e ficou se retorcendo na porta e no espelho.

Diante das risadas de medo dos dois, o réptil acabou sendo lançado para fora da caminhonete por um dos para-brisas. As imagens viralizaram, nesta quinta-feira, com a transmissão do vídeo amador pelos canais de TV nos EUA.

Segundo o portal Kansas City Star, o vídeo foi gravado na última terça-feira, na via identificada pelos moradores como Parallel Parkway, próxima a Rua 85º. A história também foi divulgada pelo site da rede televisiva ABC.