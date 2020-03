EUA cancelam entrevistas no Brasil para obter visto

A partir desta terça-feira (17), a Embaixada e consulados dos EUA no Brasil cancelarão as entrevistas rotineiras de visto de imigrante e não imigrante para os EUA.

"Retomaremos os serviços de visto o mais rápido possível, mas nãopodemos fornecer uma data específica até o momento. Agradecemos a compreensão em face à pandemia global", informou o Consulado dos EUA no Rio de Janeiro.

Atualmente, cearenses costumam marcar suas entrevistas no consulado dos EUA em Recife. A medida também afeta essa unidade diplomática. Os consulados americanos no Brasil orientam visitar seus sites para reagendar as entrevistas.