EUA adiam sanções contra Huawei por três meses

Os Estados Unidos decidiram nesta segunda-feira adiar até meados de agosto a proibição de exportações de tecnologia para a gigante chinesa Huawei, segundo anúncio do Departamento de Comércio.

Um documento desta pasta indica que o adiamento foi decidido para que a Huawei e seus sócios tenham tempo "para manter e respaldar as redes e equipamentos existentes e atualmente em pleno funcionamento, inclusive as atualizações de software".

O grupo americano Google, cujo sistema operacional Android está instalado na grande maioria dos smartphones do mundo, anunciou que cortou as relações com a Huawei, uma decisão de graves consequências para a empresa chinesa, que não poderá oferecer mais o Gmail ou Google Maps a seus clientes.

O anúncio inesperado acontece em meio a tensões comerciais entre Washington e Pequim e após a decisão da semana passada do presidente americano Donald Trump de proibir que os grupos americanos façam negócios com empresas estrangeiras do setor de telecomunicações consideradas perigosas para a segurança nacional.

A medida tinha como alvo principal a Huawei, segunda maior fabricante mundial de smartphones e que se tornou inimiga de Washington, que acusa o grupo de espionagem cibernética em favor do governo de Pequim.

Bolsa de valores

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira, após a Google romper seus laços com a Huawei. O índice industrial Dow Jones recuou 0,33%. O tecnológico Nasdaq despencou 1,46%. O S&P 500 cedeu 0,67%.

As ações da Alphabet, matriz da Google, caíram 2% após o anúncio da ruptura com a Huawei. O veto à Huawei "levou à venda dos papéis de provedores e sócios da gigante chinesa, porque alguns, como a Intel, a Alphabet, a Broadcom e a Qualcomm agora podem ter receitas menores", disse em nota o analista da Gorilla Trades, Ken Berman.

Fim de atualizações

O fim das atualizações do Android nos smartphones da Huawei pode complicar a vida dos usuários desses dispositivos, e acima de tudo transformar o mercado de aplicativos móveis. A Huawei vende dezenas de milhões de aparelhos todos os meses ao redor do mundo: 203 milhões no total em 2018, contra 150 milhões em 2017, segundo a Gartner.

No primeiro trimestre deste ano, a Huawei vendeu 59,1 milhões de smartphones, 19% do mercado e mais do que a americana Apple, embora ainda esteja atrás da empresa líder, a sul-coreana Samsung. Para os usuários da Huawei, as consequências podem ser importantes, pois o Google atualiza regularmente suas diferentes versões do Android, muitas vezes por motivos de segurança.

Nos próximos dias, seus smartphones poderão sofrer falhas, a menos que a Huawei decida fazer as atualizações por conta própria. No momento, o Android afirmou que continuará fazendo essas atualizações de segurança. A outra consequência, mais indireta, é sobre os aplicativos, pois à medida que a Google atualiza o Android, as centenas de milhões de aplicativos propostos em sua App Store também são atualizadas.

Essas atualizações dos aplicativos geram uma forma de obsolescência dos aparelhos que não tiveram as últimas atualizações do Android, fazendo que aplicativos não sejam capazes de funcionar. No curto prazo, a Huawei tem poucas soluções. Em seus dispositivos atuais, é complicado implementar um novo sistema operacional, em vez do Android.

Nos futuros aparelhos uma alternativa também parece difícil: o único sistema operacional que é suficientemente difundido é o iOS da Apple, disponível exclusivamente em iPhones. A Microsoft tentou lançar uma versão móvel de seu famoso Windows em 2010, mas ela só podia ser aplicada em seus próprios telefones. Além disso, o Windows Phone não teve sucesso e a Microsoft abandonou a aventura em 2017.

Sistema próprio

No médio prazo, essa decisão do Google poderá encorajar a Huawei a seguir o exemplo da Apple e propor seu próprio sistema operacional, uma ideia que já foi levantada por seus dirigentes. A Huawei dificilmente pode ser ignorada pelos desenvolvedores de aplicativos, que seriam forçados a oferecer uma versão "Huawei" de seus produtos, para não ter que abrir mão de uma parte significativa do mercado.

Sem ir tão longe, a Huawei pode perfeitamente desenvolver um "fork" (versão alternativa) do Android, uma versão que seria sua, mas reutilizando a maioria dos códigos Android, que são "open source", ou seja, livre de direitos. Isso permitiria manter um produto compatível com os aplicativos desenvolvidos para o Android.

Um risco para a Google

Para a Google, a idea de cortar laços com a Huawei também leva a riscos. À margem dos iPhones, a Google tem uma posição monopolística com a Android, um produto que lhe permitiu desenvolver serviços associados, como a geolocalização com o Google Maps, entre outros. Esses serviços são essenciais na captação de dados dos usuários, fundamental em seu modelo econômico baseado nas vendas de espaços de publicidade. No médio prazo, uma ruptura com a Huawei pode fazer a Google perder o acesso a dados de centenas de milhões de usuários.

Mas o que representa um sério resco para a Google é, sobretudo, o desenvolvimento de um sistema próprio da Huawei. A disputa entre a Huawei e a Google representa uma advertência para os demais fabricantes chineses (Xiaomi, Oppo, OnePlus...). Em caso de desenvolvimento de um sistema operacional pela Huawei, seus competidores podem se animar a adotá-lo, para evitar as pressões americanas.