Estúdio confirma astro de "Crepúsculo" como Batman em filme previsto para 2021

Famoso por protagonizar a trilogia "Crepúsculo", o ator britânico Robert Pattinson foi anunciado oficialmente, nesta sexta-feira, como o escolhido para ser o novo Batman nos cinemas. A Warner Bros. assinou o contrato com o artista para o longa-metragem com previsão de estreia em 25 de junho de 2021, informou o site da "Variety", nesta sexta-feira.

No dia 16 de maio, a publicação norte-americana especializada na indústria cinematográfica havia noticiado que Pattinson estava em negociações com o estúdio. Nesta sexta-feira, a Warner Bros. confirmou o acerto. Não foi divulgada a data para o início das filmagens. A previsão é apenas que a fase de pré-produção comece no segundo semestre deste ano.

O Homem-Morcego, personagem da DC Comics, já foi vivido na telona por atores como Ben Affleck, Christian Bale, George Clooney, Michael Keaton e Val Kilmer. O primeiro ator a interpretar Batman foi Lewis Wilson, no longa de 1943