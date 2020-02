Estrela de "Barrados no Baile" revela que voltou a ter câncer

Shannen Doherty, a estrela de programas de TV americanos como "Barrados no Baile" (Beverly Hills, 90210 no original) e "Charmed," foi diagnosticada com câncer de mama em estágio quatro.

A atriz, de 48 anos, descreveu a reincidência do câncer após três anos de remissão como "difícil de digerir" em entrevista nesta terça-feira (4).

"Meu câncer voltou e por isso estou aqui", disse no programa Good Morning Americana, da ABC News. "Eu não acho que eu processei isso".

O novo diagnóstico do Doherty foi feito meses após a morte de seu colega em "90210", Luke Perry, em março passado.

Os personagens de Perry e Doherty foram um casal popular no drama "teen". O programa teve 10 temporadas, de 1990 a 2000, e acompanhava a vida e os amores de um grupo de adolescentes em Los Angeles.

A série foi um grande sucesso internacional, mas Doherty, que interpretava a atrevida Brenda Walsh, deixou o programa após a quarta temporada, em 1994, depois de brigar com os roteiristas.

Ela voltou às telinhas para interpretar uma bruxa em "Charmed", em 1998, e deu vida a Brenda novamente nos spin-offs de "90210".

Doherty disse que manteve a volta do câncer em segredo durante as filmagens do reboot "90210" do ano passado para homenagear Perry e para mostrar a outros pacientes com câncer que "nossa vida não termina no minuto em que obtemos esse diagnóstico - ainda temos muito a fazer".

A doença está no quarto estágio, a categoria mais séria de câncer - o que geralmente significa que ele se espalhou para outras partes do corpo.