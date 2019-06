Estado australiano de Victoria autoriza a eutanásia

Os pacientes em fase terminal do estado australiano de Victoria poderão solicitar a eutanásia após a entrada em vigor de uma lei sobre o suicídio assistido, algo inédito no país.

A eutanásia é ilegal na maioria dos países. Na Austrália estava proibida até 2017, quando Victoria, o segundo estado mais populoso da nação, aprovou uma polêmica lei que permite o suicídio assistido.

O primeiro-ministro do estado, Daniel Andrews, partidário do projeto de lei desde a morte seu pai em 2016, declarou que a legislação tem o objetivo de dar aos enfermos "uma escolha digna para o fim de sua vida".

"É uma mudança ambiciosa. Nenhum outro estado fez isto, mas pensamos que é a medida que deve ser adotada", disse.

"Adotamos um enfoque repleto de compaixão", completou.

A eutanásia será autorizada apenas para os pacientes em fase terminal com mais de 18 anos, que moram no estado de Victoria e com expectativa de sobrevivência inferior a seis meses, ou menos de um ano para as pessoas que sofrem esclerose múltipla ou doenças neuromotoras.

A lei prevê garantias, incluindo um comitê de análise independente e a intervenção de um médico forense que controlará as circunstâncias do falecimento. Andrews informou que 12 pessoas poderão recorrer à lei este ano.