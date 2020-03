Espanha tem 832 mortes em apenas 1 dia pelo novo coronavírus

O Ministério da Saúde da Espanha registrou nas últimas 24 horas 832 mortes pelo novo coronavírus. Na sexta-feira (27), o número de casos subiu de 64.059 para 72.248.



Segundo informações das autoridades locais, esse foi o maior número de mortes em razão do Covid-19 em um único dia no pais.



A Espanha é o segundo país mais afetado da Europa entre mortos e infectados, ficando atrás da Itália, que registrou na sexta-feira 919 óbitos. O maior número diário desde que a pandemia atingiu o país, no começo deste ano, que já soma 9.134 mortos.



Para piorar o problema na Itália, o instituto de saúde italiano havia afirmado que a transmissão do coronavírus não chegou ainda ao pico, e que as medidas de restrição devem ser prorrogadas.