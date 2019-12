Equipes de resgate acham seis corpos após acidente com helicóptero no Havaí

Seis corpos foram encontrados nesta sexta-feira (27) na Ilha de Kauai, no Havaí, onde um helicóptero com sete ocupantes caiu na quinta-feira (26). Pelo menos duas das vítimas eram menores de idade.

De acordo com a Guarda Costeira, a empresa dona do helicóptero, a Safari Helicopters, entrou em contato com a base aérea por volta das 18h de quinta-feira (horário local; 1h de sexta-feira no horário de Brasília) para informar que a aeronave estava com 30 minutos de atraso. A polícia da ilha informou que o último contato com a aeronave foi às 16h40 (23h40 no horário de Brasília).

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que a aeronave, um Eurocopter AS350 B2, foi encontrada a cerca de 21 quilômetros ao norte de Hanapepe, uma pequena comunidade no lado sul da ilha. A aeronave decolou do aeroporto de Lihue, perto dali, e tinha previsão de sobrevoar a costa Nā Pali.

Jurassic Park

A ilha de Kauai, também conhecida como "Ilha do Jardim", é um dos destinos mais procurados do Havaí para passeios de helicóptero, por causa das paisagens naturais. O lugar também apareceu no filme "Jurassic Park".