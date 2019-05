Equipe da China se prepara para ir aos EUA em meio à pressão por acordo comercial

Uma delegação chinesa está se preparando para ir aos Estados Unidos, para negociações comerciais, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que vai aumentar as tarifas sobre produtos chineses nesta semana.

As declarações de Trump foram dadas ontem e marcaram as tensões entre as duas maiores economias do mundo, que tentam chegar a um acordo comercial. Ele disse que vai elevar as tarifas em 25% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, intensificando as disputas entre Pequim e Washington.

"O que é de vital importância é que ainda esperamos que os EUA possam trabalhar com a China para se encontrarem no meio do caminho e que se empenhem para alcançar um acordo mutualmente benéfico com base em respeito mútuo”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, em entrevista à imprensa.

Nesta segunda-feira, Trump voltou a criticar a China devido ao comércio, dizendo que os EUA estão perdendo bilhões de dólares para Pequim e prometendo proteger o comércio norte-americano.

“Desculpe, não vamos mais fazer isso!”, disse Trump em uma publicação no Twitter.

Com informações da Reuters