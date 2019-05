Enfrentamos grupo pequeno de militares traidores, diz ministro da Venezuela

O ministro da Comunicação e Informação da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou nesta terça-feira (30) em sua conta no Twitter que o governo do presidente Nicolás Maduro enfrenta uma tentativa de golpe. Segundo o ministro, trata-se de um grupo "reduzido" de militares "traidores" que se posicionaram no Distribuidor Altamira para "promover um golpe contra a Constituição e a paz da República".

> Juan Guaidó diz ter apoio de lideranças militares e chama população da Venezuela às ruas

De acordo com Rodriguez, a tentativa conta com a participação da "ultradireita golpista e assassina, em aparente referência ao líder oposicionista Juan Guaidó. Presidente da Assembleia Nacional e autoproclamado presidente interino, Guaidó anunciou mais cedo que teria o apoio das Forças Armadas e convocou a população às ruas para derrubar Maduro. O governo, por sua vez, pediu que as pessoas tomem as ruas para defender o regime.