Embaixador britânico em Washington renuncia ao cargo após controvérsia com Trump

O embaixador britânico em Washington, Kim Darroch, renunciou ao cargo após a crise provocada com os Estados Unidos pelo vazamento de mensagens confidenciais nas quais chamava o presidente Donald Trump de "inepto" e sua administração de "disfuncional".

Trump chama embaixador britânico nos EUA de 'um cara muito estúpido'

"A situação atual me impede cumprir com minha função como desejaria", afirmou Darroch em uma carta enviada a Simon McDonald, diretor do serviço diplomático britânico.

"Nestas circunstâncias, o caminho responsável a seguir é permitir a nomeação de um novo embaixador", afirmou