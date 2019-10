Em segundo ataque a tiros em dois dias, 15 morrem no México

Um tiroteio entre policiais e civis armados deixou 15 mortos nesta terça-feira (15) no estado de Guerrero, no sudoeste do México. É o segundo ataque a tiros no país nos últimos dois dias.

O porta-voz de segurança pública estadual afirmou que 14 civis e um militar morreram em uma troca de tiros em Tepochic, próximo da cidade de Iguala, conhecida pelo desaparecimento de 43 estudantes em 2014. Os agentes entraram em confronto com homens fortemente armados que estavam circulando em três veículos roubados, de acordo com as informações oficiais.

Na segunda-feira (14), suspeitos de integrar um cartel de drogas mataram 13 policias no estado de Michoacan, vizinho a Guerrero. De acordo com versões da imprensa local, a polícia estadual foi emboscada por homens a bordo de vans blindadas, que também teriam queimado várias patrulhas.

Guerrero e Michoacan são dois dos estados mais violentos e sem lei do México, onde gangues rivais se enfrentam para controlar rotas de tráfico de drogas que ligam a região ao Pacífico e ao interior do país.

Defendendo sua estratégia para a segurança pública, o presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, culpou gestões anteriores pela violência crônica no país. O esquerdista AMLO, como é conhecido o mexicano, disse que a emboscada em Michoacan era "lastimável" e reafirmou seu compromisso com o aumento nos gastos com segurança e com o combate das raízes da violência.

"Estou otimista de que garantiremos a paz. Estamos totalmente dedicados a essa questão, mas [governo anteriores] permitiram que a situação se agravasse", disse. Os últimos episódios têm o potencial de aumentar a pressão para que o líder apresente soluções para o problema que ele prometeu resolver quando assumiu o cargo em dezembro do ano passado.

No final de 2006, o governo lançou uma polêmica ofensiva militar contra o crime organizado, apontada por especialistas e defensores dos direitos humanos como uma das principais causas do aumento da violência no México.

Segundo dados oficiais, desde então mais de 250.000 assassinatos foram registrados, embora não seja especificado quantos casos estão relacionados ao combate ao crime.

Estimativas mostram que o índice de homicídios no México neste ano deve superar o de 2018.