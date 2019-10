Em cima da hora, União Europeia e Reino Unido chegam a acordo sobre o brexit

O Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo nesta quinta (17) para a saída do país do bloco, dando início a uma corrida contra o tempo para aprovar a proposta até 31 de outubro, data marcada para o brexit.

Eram 10h35 em Londres (6h35 em Brasília) quando o premiê Boris Johnson fez o anúncio esperado há meses: "Nós temos um acordo que retoma o controle", escreveu ele em uma rede social. A informação foi confirmada simultaneamente pelo presidente da Comissão Europeia (o braço executivo da UE), Jean-Claude Juncker.

A aprovação do projeto, porém, ainda tem um longo caminho a percorrer e há dúvidas se ele terá apoio suficiente para ser confirmado no Parlamento britânico, a etapa derradeira.

Os líderes dos 28 Estados-membros da União Europeia (incluindo Boris) vão se reunir em Bruxelas entre quinta e sexta (18) para dar uma espécie de bênção ao acordo. Isso feito, caberá aos legislativos do bloco e do Reino Unido aprovarem a medida, que depois voltará para os chefes de Estado ratificarem. Enquanto pelo lado europeu não são esperados problemas na aprovação, no Reino Unido ninguém tem ideia do que acontecerá.

Durante a madrugada, o partido norte-irlandês DUP, que faz parte da coalizão governista e é considerado o fiel da balança para a aprovação do projeto, anunciou que era contra o acordo até aquele momento. A sigla ainda não se manifestou após o anúncio do primeiro-ministro.

Além disso, a oposição trabalhista não perdeu tempo e já se declarou contra o projeto. "Pelo que sabemos, parece que o primeiro-ministro negociou um acordo ainda pior que o de Theresa May, que foi amplamente rejeitado", disse o líder da sigla, Jeremy Corbyn.

Ele se referiu ao acordo anterior feito pela UE com a antecessora de Boris. A proposta foi aprovada pelos europeus, mas acabou rejeitada três vezes pelo Legislativo britânico, o que acabou precipitando a renúncia de May.

Novo acordo

O novo acordo de Boris é, na realidade, uma versão modificada deste acordo anterior e o temor é que ele tenha o mesmo destino. A votação no Parlamento britânico deve acontecer já neste sábado (19), em uma sessão extraordinária. A última vez que a Casa se reuniu em um sábado foi em 1982, um dia após o início da Guerra das Malvinas.

Uma lei aprovada pelos deputados estabelece que o Parlamento deve aprovar até as 23h locais (19h de Brasília) de sábado um acordo para o brexit. Caso isso não aconteça, o premiê deve pedir um adiamento do brexit para o fim de janeiro de 2020.

O projeto foi aprovado porque os parlamentares queriam impedir o chamado "no deal", ou seja, o divórcio sem acordo. Segundo estudos, uma saída dessa forma poderia derrubar a economia britânica.

Boris, porém, chegou ao cargo prometendo que o Reino Unido deixaria o bloco no dia 31 de qualquer maneira. Ele já disse que, caso isso não aconteça, vai buscar brechas para não pedir o adiamento, o que poderia jogar o país em uma crise constitucional entre Executivo e Legislativo. Por isso, a corrida para a aprovação imediata.

Quais os próximos passos

17.out: Governo britânico deve divulgar o novo texto do acordo e a recomendação de sua equipe jurídica

18.out: Líderes europeus reunidos em Bruxelas tem até esta data para recomendarem a aprovação do projeto

19.out: Parlamento britânico vota a aprovação ou não do acordo

31.out: Data marcada para o brexit

31.jan.2020: Data para a qual o brexit deve ser adiado caso o acordo não seja aprovado