Em Bali, tradicional banho de lama afugenta maus espíritos

Assim que terminou o período de silêncio em que o país estava mergulhado após seu Ano Novo, a ilha indonésia de Bali celebrou, na sexta-feira (8), um tradicional ritual de purificação, o "Mebuug-buugan", um banho de lama que conta com a participação de centenas de pessoas. O ritual, realizado para afastar a má sorte e a energia negativa, foi reinstaurado há três anos, depois de uma interrupção de seis décadas.

Vestidos com os tradicionais sarongues, homens, mulheres e crianças cobrem o corpo de lama dos manguezais do povoado de Kedonganan, perto da cidade de Denpasar. Pedem proteção e boa sorte antes de se cobrirem de lama e, depois, seguem juntos para a praia para se lavar e afastar os maus espíritos.

Na quinta-feira, a ilha realizou o Nyepi, o Ano Novo balinês, no qual os hindus, maioria no território, passam todo dia em silêncio, sem comer e meditando. Nesse dia, o tráfego aéreo e as conexões de Internet são suspensas, apagam-se as luzes e lojas e atrações turísticas são fechadas. Automóveis e veículos de duas rodas também não podem circular, salvo em caso de emergência. Antigamente, os participantes do ritual iam nus, mas, em meados do século XX, essa prática em público começou a ser malvista. Durante seis décadas, o ritual foi retomado há três anos e, agora, é possível participar vestido. Desde então, a cerimônia é muito popular. Dezenas de turistas a observam e tiram fotos.