Em 24 horas, Itália tem 18 mortos pelo coronavírus e evento convocado pelo Papa é adiado

A Itália permanece sendo o país europeu com maior incidência do novo coronavírus. Segundo a Proteção Civil Italiana, já são mais de 2.000 pessoas infectadas pelo Covid-19. Nas últimas 24 horas, 18 pessoas morreram e o número de óbitos pela doença chegou a 52. Empresas aéreas brasileiras já estão cancelando voos ao país.

Museus, igrejas e locais com grande aglomeração de pessoas estão sendo fechados pelo próprio Governo. O evento para jovens empresários e empreendedores, "Economia de Francisco", convocado pelo Papa foi adiado, segundo nota da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB).

A maior parte das pessoas contaminadas estão na região da Lombardia, ao Norte italiano. Em Veneza, cidade da região, a cearense Thicyane Pinheiro relatou ao Sistema Verdes Mares o clima de tensão.

O encontro aconteceria nos dias 26, 27 e 28 de março em Assis, na região da Umbria, mas foi transferido para novembro, ainda sem datas definidas. O Brasil é o segundo país com maior número de inscrições.

O Papa Francisco, por causa de uma indisposição, cancelou dois dias seguidos de sua agenda. Ontem, em sua primeira aparição pública após os cancelamentos, o Papa teve acessos de tosse na oração do Angelus e informou mais um evento cancelado, que é um dos mais importantes da agenda anual do Pontífice. É a primeira vez que o Santo Padre leva falta no retiro espiritual da Quaresma, realizado anualmente.

Paralelo aos temores de coronavírus, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou que "não há evidências que levem o diagnóstico à nada grave", mas não comunicou o que realmente acomete o Papa.