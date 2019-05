Elefantes da Tailândia desejam "longa vida ao rei"

Na Tailândia, vários elefantes com adereços amarelos, a cor da Casa Real, foram levados nesta terça-feira (7) para a frente do palácio, um dia depois do encerramento dos festejos pela coroação do novo rei.

Pintados de rosa, "os elefantes se ajoelharam em reverência e barriram, uma maneira de dizer 'longa vida ao rei' na língua dos elefantes", relatou Reangthonbaht Meepon, que viajou de Ayutthaya, ao norte de Bangcoc, com seus elefantes para participar do evento.

Na véspera, neste mesmo local, o rei Maha Vajiralongkorn, ao fim de três dias de festas, insistiu na necessária "unidade" de seu reino, muito dividido entre os conservadores ultramonárquicos e os reformistas, durante um discurso pronunciado da sacada do palácio.

Maha Vajiralongkorn, 66, foi coroado no sábado rei da Tailândia sob o nome de Rama X; sua quarta esposa, Suthida, com quem se casou em cerimônia surpresa dias antes da coroação, foi investida como rainha AFP

A última coroação da Tailândia remonta a 1950, quando seu pai Bhumibol Adulyadej assumiu o trono. Depois de bater um recorde, ao reinar por 70 anos, legou ao filho uma das maiores fortunas reais do mundo.

Os militares destinaram mais de 26 milhões de euros a esta rica cerimônia de três dias e mobilizaram milhares de funcionários públicos para a procissão.

Na Tailândia, o elefante é um símbolo nacional. Com frequência, participam de atos como a Festa da Água. Organizações de defesa dos animais denunciam a crueldade com que os elefantes domésticos são tratados.

Há elefantes selvagens vivendo em algumas partes do país, mas seu número diminuiu, passando de mais de 100.000, em 1850, para cerca de 2.700 nos dias atuais.