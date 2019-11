Egito anuncia a morte de mais de 80 jihadistas no norte do Sinai

O exército egípcio anunciou que 83 "takfiris", ou supostos jihadistas, foram mortos em operações militares ao norte do Sinai, região assolada por uma insurreição vinculada ao grupo Estado Islâmico (EI).

Em um comunicado, o exército afirma que "77 takfiris foram eliminados" e perto deles foram encontradas armas e munições, ao norte e no centro da península do Sinai (nordeste do Egito). Outros seis "takfiris altamente perigosos" foram mortos em um tiroteio na mesma região, segundo o exército.

O comunicado militar afirma que os 83 supostos jihadistas foram mortos em operações entre 28 de setembro e 4 de novembro. Três soldados morreram ou foram feridos, de acordo com o exército. A nota afirma ainda que 61 criminosos, entre procurados e suspeitos, foram detidos nas operações.