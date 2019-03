Dois foguetes são lançados em direção a Israel

O Exército de Israel informou que pelo menos dois foguetes foram disparados da Faixa de Gaza, controlada pelo movimento palestino Hamas, em direção a Tel Aviv. Um dos foguetes foi interceptado, informou, na tarde desta quinta-feira, o jornal israelense Haaretz. Explosões foram ouvidas na região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai consultar os conselheiros de segurança em regime de urgência.

