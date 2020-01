Dois foguetes caem na Zona Verde de Bagdá

Dois foguetes caíram nesta quarta-feira (8) à noite na Zona Verde de Bagdá, onde fica a embaixada americana no Iraque, informou um alto funcionário dos serviços de segurança.

Jornalistas da agência de notícias France Presse ouviram explosões no centro da capital iraniana 24 horas depois do disparo de mísseis iranianos contra bases que abrigam militares americanos no Iraque.

Trata-se do terceiro ataque à Zona Verde desde que um ataque dos Estados Unidos utilizando um drone resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani há cinco dias, em Bagdá.

Sem recuo

O presidente iraniano Hassan Rohani declarou nesta quarta-feira, depois de ataques noturnos com mísseis iranianos contra bases iraquianas usadas por Washington no Iraque, que ficou demonstrado que o Irã não recuará ante as ameaças dos Estados Unidos.

"Se os Estados Unidos quiserem cometer outro crime, devem saber que receberão uma resposta mais firme", acrescentou Rohani falando no Conselho de Ministros, "mas se forem sábios, não farão mais nesta fase".

O Irã disparou mísseis contra bases que abrigam soldados americanos e estrangeiros no Iraque em retaliação ao assassinato, por parte de Washington, de seu poderoso general Qassem Soleimani.

Na mesma hora em que o arquiteto da estratégia iraniana no Oriente Médio foi morto na sexta-feira passada por ordem do presidente americano Donald Trump, o Irã lançou sua "Operação Mártir Soleimani".

Em meia hora, 22 mísseis caíram em duas bases iraquianas, Ain al-Assad (oeste) e Erbil (norte), onde estão mobilizados parte dos 5.200 soldados americanos no Iraque.