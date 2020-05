Diálogo com o Brasil para tratar pandemia é "absolutamente difícil", diz ministro colombiano

O ministro da Saúde da Colômbia, Fernando Ruiz, afirmou nesta quarta-feira (20) que o diálogo com as autoridades brasileiras tem sido "absolutamente difícil" para enfrentar em conjunto a propagação do novo coronavírus na fronteira compartilhada da Amazônia.

"Acredito que não será muito realista uma ação conjunta com o Brasil e isso nos obriga a redobrar os esforços em Leticia", uma das cidades colombianas limítrofes mais atingidas pela pandemia, declarou Ruiz para a Rádio W.

O ministro apontou que a falta de uma estratégia nacional do lado brasileiro causou um "diálogo absolutamente difícil" com as autoridades locais.

"Tentamos estabelecer com eles a possibilidade de realizar ações conjuntas, para que a estratégia na área de Leticia-Tabatinga seja integrada e única. No entanto, isso será absolutamente lento", disse Ruiz, enfatizando estar "muito" preocupado com essa situação.

A partir do Brasil, o país mais afetado pela pandemia na América Latina, a doença se espalhou para os outros países que compartilham a maior floresta tropical do mundo.

O presidente Iván Duque anunciou na última sexta-feira alguns protocolos de ação acordados junto ao governo Bolsonaro que, por sua vez, se mostra contrário às medidas de quarentena e isolamento social adotadas em vários estados e cidades do país.

Em poucas semanas, dois ministros da saúde deixaram o cargo devido às divergências com Bolsonaro sobre a gestão da pandemia.

O Brasil é o terceiro estado mais afetado do mundo em número de infecções depois dos Estados Unidos e da Rússia, com 271.000 pacientes registrados e quase 18.000 mortes.

Mas a realidade pode ser muito pior, pois os especialistas consideram que os números reais podem ser até 15 vezes maiores, devido à escassez de testes de diagnóstico.

No lado colombiano, o Amazonas é o local com a maior taxa de contaminação do país, com registro de mais de 90 pessoas infectadas para cada 10.000 cidadãos. Na última sexta, a área iniciou um fechamento total como forma de tentar conter o vírus.

Com 613 mortes e 16.935 casos, a Colômbia mantém a maioria de sua população confinada, que obedece medidas de isolamento desde 25 de março. O primeiro caso registrado ocorreu em 6 de março.