Dezenas de membros da facção PCC fogem de prisão no Paraguai

Pelo menos 90 presos - a maioria membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) - fugiram através de um túnel do presidio Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na madrugada deste domingo (19). As informações são do jornal paraguaio La Nación.

O túnel possuía ventilação e iluminação e foi cavado por um dos banheiros do pavilhão térreo da penitenciária. Cerca de 200 sacos de areia foram encontrados em uma das celas.

Segundo Cecília Pérez, Ministra da Justiça, a vigia noturna não estava mais sendo feita. Pérez acredita na possibilidade de corrupção por parte dos agentes. Ela disse ainda que, o número de funcionários destinados à segurança é insuficiente.

A ministra afirmou que o diretor da penintenciaria será destituido do cargo.