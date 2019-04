Desenho de Picasso é vendido pelo Museu de Arte Moderna de Nova York

O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) conseguiu, nesta quinta-feira (28), vender um desenho do pintor espanhol Picasso (1881-1973), por 286 mil euros (o equivalente a R$ 1,2 milhão), em leilão realizado pela Christie's. A obra, pintada com tinta chinesa e inédita no mercado de arte, se chama "Joueuse de flûte et nu couché" (Flautista e nu deitado, em tradução livre).

Datado de outubro de 1932, um dos anos mais produtivos de Picasso, o desenho mede 26x33 cm e faz parte de uma série de obras que revelam sua paixão por Marie-Thérèse Walter, sua companheira entre 1927 e 1935, e mãe de sua filha Maya.

"No dia em que conheci Marie-Thérèse, percebi que eu tinha diante de mim o que sempre sonhei", confidenciou Picasso.

Este desenho foi oferecido pelo gênio espanhol ao seu comerciante Daniel-Henri Kahnweiler, e em 1961 ele se tornou parte das coleções do MoMA graças a uma doação da artista americana Eve Clendenin.

No leilão realizado na Christie's em Paris, a estrela foi a obra "La Danse" de Chagall, que ilustra uma mulher dançando com um leque na frente de um músico que toca violino de joelhos. A pintura, de tons azuis, foi adquirida por 634.000 euros.

A grande surpresa foi em um desenho a lápis de Vincent Van Gogh, "Femme débout or profil", estimado entre 120 mil e 180 mil euros, e vendido por 514 mil euros. Obras de Joan Miró, como "Femme, Oiseau", por 250.000 euros, e outras obras de Picasso, como "Paysage de Ménerbes", por 187.500 euros também foram leiloadas.