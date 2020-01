"Desafio de Dolly Parton" invade redes sociais de celebridades no mundo inteiro

Mais um novo desafio viral invade as redes sociais, nesta sexta-feira, com diversas celebridades do mundo inteiro aderindo à montagem com suas quatro fotografias ilustrando sua aparência no Instagram, Facebook, LinkedIn e Tinder. Os internautas aproveitam para também organizar suas fotos e fazer brincadeiras com seriados e filmes.

Dolly Parton publicou montagem e provocou outras celebridades a entrarem na brincadeira

No exterior, a brincadeira foi chamada de "Dolly Parton Challenge". A cantora Dolly Parton, uma lenda da música popular dos EUA, foi a primeira a lançar a brincadeira, há três dias, divertindo os internautas por ilustrar as principais funcionalidades dessas quatro redes sociais (fotos mais sensuais, por exemplo, ilustram as imagens do Tinder, enquanto as mais sérias, comportadas, a rede social profissional do LinkedIn. Já o Instagram é identificado por fotos mais glamourizadas, com filtros, e o Facebook exibe fotos mais dinâmicas, cotidianas).

Veja alguns exemplos de celebridades que aderiram ao Desafio de Dolly Parton.

Ator Arnold Schwarzenegger aproveitou para destacar momentos de sua carreira

Astro de The Witcher, Henry Cavill, teve suas imagens na série da Netflix adaptadas ao desafio

Fãs da série Sex and The City lembraram das personagens no novo desafio das redes sociais

Primeiro-ministro britânico Boris Johnson ganhou montagem em um jornal do Reino Unido

Atriz e modelo brasileira Giovanna Ewbank também aderiu ao Desafio