Desabamento de hotel em construção mata 36 no Camboja

Pelo menos 36 pessoas morreram no desabamento de um hotel em construção no sul do Camboja na sexta-feira (3), de acordo com um balanço anunciado neste domingo pelas autoridades, que encerraram as buscas por sobreviventes.

O primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, disse que 23 pessoas foram resgatas vivas dos escombros da construção de sete andares localizada em Kep, no sul do país. "É uma nova tragédia", declarou Hun Sen, que prometeu às famílias das vítimas uma indenização de US$ 50.000 por cada pessoa morta e US$ 20.000 por cada ferido.

Hun Sen afirmou a repórteres que a pessoa responsável pela obra morreu no acidente e que o proprietário do prédio foi preso. O resgate durou mais de 40 horas e mobilizou centenas de militares e operários.

Atualmente, o Camboja vive um boom imobiliário. Hotéis, arranha-céus e cassinos são construídos em más condições de segurança.