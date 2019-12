Dandara dos Santos ganha escultura em Nova York e família agradece homenagem

A cearense Dandara dos Santos foi homenageada com uma escultura exposta em Nova York, nos Estados Unidos. A obra é do artista Rubem Robierb e simboliza as asas de uma borboleta. A travesti foi torturada a assassina a tiros em Fortaleza, em 2017.

"Hoje você teria 45 anos de idade! Poucas pessoas no mundo possuem o poder de despertar empatia por onde sempre vão. Hoje eu entendo que você é um deles. Pensei que estava corrigindo uma injustiça ao dar o seu nome a esta escultura, mas você deu um propósito maior do que a própria arte. Temos certeza que você nunca será esquecido. Feliz aniversário, Dandara!", escreveu o artista em um publicação no Instagram no dia 14 de dezembro.

Em entrevista à GloboNews, ele disse que a família de Dandara agradeceu a homenagem que, de certa forma, fez com que o desejo dela de ser famosa fosse realizado.

A escutura está em uma praça em Tribeca, no sul da ilha de Manhattan, e fica exposta na cidade até maio de 2020. Depois seguirá para Miami, na Flórida, onde deverá ficar permanentemente. A prefeitura da cidade pediu que a estrutura fosse levada para lá.

O crime

O assassinato de Dandara dos Santos, de 42 anos, aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2017, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Após receber socos, pontapés e pedradas ela foi atingida por vários tiros. Toda a ação violente foi gravada e as imagens foram compartilhadas pelos suspeitos nas redes sociais.

Prisões

Cinco acusados de cometer o crime foram condenados em abril de 2018 com as qualificadoras de motivo torpe (homofobia), meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. As penas foram individualizadas de acordo com a participação que cada um teve no assassinato. Quatro adolescentes foram apreendidos por participação no crime e cumprem medidas socioeducativas.