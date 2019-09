Corte de Londres rejeita pedido de anulação da suspensão do Parlamento

A Alta Corte de Londres rejeitou hoje (6) proposta de invalidação da suspensão do Parlamento feita pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O pedido tinha sido feito pela empresária e ativista Gina Miller que anunciou que irá recorrer à instância superior, o Suprema Corte. Miller, bem como vários partidos da oposição, consideram a suspensão uma manobra para impor um Brexit sem acordo.

“O pedido foi rejeitado”, anunciou o juiz Ian Burnett, referindo-se à proposta de anulação da suspensão do Parlamento britânico. A ação tinha sido apresentada à Justiça por vários partidos da oposição que consideram que a suspensão é uma manobra para forçar uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Durante a audiência de de hoje, David Pannick, advogado de Gina Miller, descreveu a ação de Johnson um “abuso ilegal do poder”.