Coronavírus: quase 300 milhões de estudantes são privados de aulas no mundo inteiro

O novo coronavírus deixou quase 300 milhões de estudantes sem aulas no mundo em decorrência das medidas de contenção da epidemia, como a quarentena. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 13 países fecharam todos os colégios.

A Itália, principal foco europeu do vírus, também adotou a medida desta quinta-feira (5) até o dia 15 de março. O país superou, na quarta-feira (4), a marca de 100 mortos (3.089 infectados, 107 vítimas fatais).

A Coreia do Sul, segundo maior foco no planeta depois da China (5.766 casos, 35 mortes) prolongou as férias escolares por mais três semanas. No Irã, que registra até o momento 2.922 casos e 92 mortes pela doença, as autoridades também fecharam os estabelecimentos escolares, suspenderam eventos culturais e esportivos e reduziram o horário de trabalho nos prédios públicos.

O Brasil ainda não adotou medidas de quarentena como as que se veem em nações mais afetadas pela epidemia, por ter um número pequeno de casos confirmados (todos em São Paulo) e de suspeitas. O Ceará já teve 32 pacientes com suspeita de infecção pelo Covid-19, mas 18 foram descartados.

Restrições

Enquanto mais países anunciam as primeiras mortes provocadas pela doença, como Iraque (36 casos, três óbitos) e Suíça (57 casos, um óbito), outros, com maiores números de infectados e de vítimas fatais, adotam severas medidas restritivas.

O Japão se prepara para impor quarentena a pessoas procedentes da China ou Coreia do Sul, segundo a imprensa local.

Já no cenário diplomático, Yoshihide Suga, porta-voz do governo nipônico, anunciou o adiamento da visita do presidente chinês, Xi Jinping, inicialmente prevista para as próximas semanas, ao país.

"O maior desafio atualmente para nossos dois países é impedir a propagação do novo coronavírus. É necessário fazer disto nossa prioridade", afirmou Suga.

O porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, confirmou que "as duas partes concordaram com a necessidade de garantir que a visita de Estado do presidente Xi Jinping aconteça no momento mais oportuno, no ambiente e atmosfera mais adequados e que seja um sucesso".

'Limitar o impacto'

Segundo balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), a China chegou à marca, nesta quinta-feira (5), de 3.015 mortos e 80.565 infectados, com 31 vítimas fatais registradas apenas nas últimas 24 horas.

Agora, no entanto, o país teme novos contágios devido aos indivíduos que retornam do exterior. Xangai anunciou que um estudante chinês que retornou na segunda-feira (2) do Irã estava infectado.

O isolamento na cidade de Wuhan e sua província, o epicentro da epidemia, desde o fim de janeiro e a limitação das viagens no país parecem estar dando resultado, com uma tendência de queda no número de novas mortes durante as últimas semanas e mais de 50.000 pessoas curadas.

As medidas drásticas, no entanto, paralisam a economia do gigante asiático e, por sua vez, ameaçam o crescimento global.

A diretora gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou na quarta-feira (4) que a crise exigia "uma resposta a nível mundial", enquanto os países membros da instituição prometeram "todo o apoio necessário para limitar o impacto" da epidemia e restabelecer o crescimento.

Ainda sem condições de avaliar com precisão o impacto econômico do coronavírus, o FMI confirmou que o crescimento mundial em 2020 será inferior ao de 2019.

Nos Estados Unidos, onde foram registradas mais duas mortes (11, no total), a epidemia está na cabeça de todos e preocupa todos os setores, segundo um estudo do Federal Reserve (Fed, o Banco Central estadunidense), que aponta um crescimento "modesto" a curto prazo no país. Esses fatores fizeram com que o Congresso estadunidense liberasse mais de 8 bilhões de dólares para ajudar a conter a epidemia.

A Califórnia declarou estado de emergência e um navio de cruzeiro, o "Grand Princess", com 2.500 passageiros e membros da tripulação, foi colocado em quarentena depois que 20 casos suspeitos foram detectados.

O impacto do coronavírus também afeta a atividade econômica europeia. Na Alemanha, maior mercado para automóveis na Europa, os emplacamentos de novos carros recuaram 11% em fevereiro e as encomendas 19%, de acordo com as montadoras.

A companhia aérea britânica Flybe, que já estava em situação delicada, anunciou nesta quinta-feira o fim de suas atividades com efeito imediato, após a queda brutal do tráfego aéreo no mundo.