Coronavírus: Premiê do Canadá trabalha de casa e sua esposa é examinada

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau decidiu trabalhar em casa como precaução, enquanto sua esposa está passando por testes para o novo coronavírus, anunciou seu gabinete nesta quinta-feira.

Sophie Gregoire Trudeau tem sintomas de gripe depois de voltar de uma viagem a Londres e "está sendo examinada pelo Covid-19", segundo comunicado oficial.

"Embora ele não sinta nenhum sintoma, o primeiro-ministro optou por trabalhar em casa em auto-isolamento como uma precaução até que os resultados (de sua esposa) sejam conhecidos".

Trudeau planeja se reunir por telefone "com líderes internacionais" e cancelou uma reunião marcada para quinta e sexta-feira em Ottawa com os primeiros-ministros das províncias e territórios canadenses.

A presidente e vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, conversará por telefone com os líderes provinciais por "considerar ações coletivas para limitar a disseminação do Covid-19 e proteger os canadenses", segundo o comunicado.

O coronavírus infectou mais de 100 pessoas no Canadá e deixou um morto desde que a pandemia começou em dezembro na China.

