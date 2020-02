Coronavírus no mundo, nas últimas 24 horas

Enquanto na China, país que abriga o epicentro do coronavírus, houve uma leve desacelaração na contaminação, outros países, inclusive de diferentes continentes registram alta de infecções e mortes devido à nova epidemia. O Brasil entra no balanço, com o registro o primeiro caso do Covid-19.

A Coreia do Sul, agora, figura como o segundo país mais afetado pelo coronavírus, tendo registrado mais de 300 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas. Confira, a seguir, números atualizados sobre a nova epidemia no mundo.

Cerca de 2.800 mortos no mundo

A China contabilizou 29 novas mortes nas últimas 24 horas, o menor número desde janeiro, chegando a um total de 2.744 óbitos. Também houve uma queda no diagnóstico de novos portadores no país: 433 contra 508 da véspera, sendo a maioria ainda na província de Hubei. Mais de 78.500 pessoas estão infectadas na China continental.

Na Coreia do Sul, nenhuma morte foi comunicada nas últimas 24 horas, com o total de falecimentos permanecendo em 12. No entanto, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC) do país informou 334 novos casos confirmados de infecção, o que eleva a 1.595 o total de diagnósticos positivos no país.

O Irã, por sua vez, registra 19 mortes, num total de 139 casos, incluindo o vice-ministro da Saúde do país. Também surgiram casos no Paquistão e na Geórgia.

O Brasil confirmou, na quarta-feira (26), em São Paulo, o contágio de um homem de 61 anos que havia retornado há cinco dias da região italiana da Lombardia. Este é o primeiro caso na América Latina.

Na Europa, o país mais afetado é a Itália (mais de 400 casos e 12 mortos). Outros europeus, como Áustria, Suíça, Croácia, Grécia, Argélia e Macedônia do Norte, também foram afetados e registraram, cada, pelo menos um cidadão infectado. Na França, uma segunda pessoa faleceu em decorrência do vírus. A primeira vítima fatal no país foi um turista chinês.

O mundo não está preparado

Para o especialista que lidera a missão conjunta de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS), na China, Bruce Aylward, o mundo "simplesmente não está preparado" para lidar com a epidemia de coronavírus.

Para conter a propagação da epidemia, vários países do Golfo anunciaram medidas para limitar o deslocamento para o Irã. Na Arábia Saudita, o Ministério das Relações Exteriores decidiu suspender temporariamente a entrada de peregrinos em Meca, para "impedir a chegada" do COVID-19 e sua propagação.

Além disso, impediu a entrada em seu território de viajantes com visto de turista de países onde o novo coronavírus está presente, de acordo com os critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde.

Trump ataca imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quarta-feira (26) a resposta de seu governo ao novo coronavírus, acusando os meios de comunicação de semear pânico, inclusive nos mercados, que estão sendo afetados pela epidemia.

A bolsa de Nova York fechou pelo terceiro dia seguido em baixa, devido ao impacto da doença em vários países. As perdas aumentaram após funcionários do governo estadunidense alertarem sobre os possíveis efeitos da epidemia na maior economia do mundo, cujo bom desempenho é a principal bandeira de Trump para obter a reeleição em novembro.

A propagação da epidemia levou o Comando das Forças Conjuntas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos a adiar os exercícios militares conjuntos, que estavam previstos para os próximos meses.

Essa medida foi tomada após o governo sul-coreano elevar o alerta de saúde a um nível "grave" por causa da propagação da epidemia, o que motivou a suspensão dos exercícios militares "até novo aviso".