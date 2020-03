Coronavírus: Netflix sofre pane nos EUA e Europa

Quem aproveita o período de quarentena para ver as produções da Netflix levou um susto nesta quarta-feira (25). A popular plataforma de streaming de vídeos sofreu uma pane em partes dos EUA e da Europa, ainda sem uma causa divulgada, embora especialistas em tecnologia tenham alertado, nas últimas semanas, para os riscos de lentidão na internet devido ao grande aumento dos acessos, reflexo do maior tráfego de usuários acessando a rede em suas residências, ao longo dos dias de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus.

Procurada pela revista norte-americana "Variety", uma das principais publicações sobre as artes audiovisuais, uma porta-voz da Netflix confirmou a paralisação temporária dos serviços, detalhando que durou, em média, cerca de uma hora e ocorreu principalmente no fim do turno da manhã no Hemisfério Norte. A companhia pediu desculpas aos usuários pelo inconveniente.



No site Downdetector, que alerta sobre panes na internet, foram registradas mais de 1.600 notificações de problemas com a plataforma da Netflix. Nas redes sociais, houve relatos da pane principalmente na Costa Oeste dos EUA, como a Califórnia, e nos países do norte da Europa. Nas tentativas frustradas de conectar a Netflix, usuários citaram que apareceu a mensagem “Error NSES-500", indicando problemas de conectividade. Não foi divulgada oficialmente o motivo da pane temporária. A Netflix informou que está trabalhando na questão para corrigir o problema.