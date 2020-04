Coronavírus: EUA superam 10 mil mortes; NY amplia quarentena

Os Estados Unidos superaram nesta segunda-feira a barreira de 10.000 mortes confirmadas por coronavírus, segundo a Universidade Johns Hopkins, cuja contagem é usada como referência.

Dos 347.003 casos de Covid-19 registrados oficialmente, o número de mortes é de 10.335, o que coloca os Estados Unidos como o terceiro país mais afetado pela pandemia em termos do número de mortes após a Itália, que contabiliza 15.877, e Espanha, com 13.055.

NY

Já o governador de Nova York anunciou nesta segunda-feira a extensão das medidas de confinamento devido ao coronavírus até 29 de abril, embora tenha relatado que a taxa de mortalidade atingiu um platô nos últimos dois dias.

Apesar do fato de, nas últimas 48 horas, o número de mortes diárias por coronavírus no estado de Nova York tenha ficado abaixo de 600 e sido menor do que o recorde do último sábado, "o sistema hospitalar está em sua capacidade máxima hoje", alertou o governador Andrew Cuomo em uma coletiva de imprensa.