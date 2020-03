Coronavírus contamina políticos em todo o mundo; confira lista

O resultado do exame que indica que Jair Bolsonaro não está infectado pelo novo coronavírus saiu na tarde desta sexta-feira (13). O presidente esteve em contato com o secretário da Comunicação do Palácio do Planalto, Fabio Wajngarten, que testou positivo para o COVID-19 e, na última segunda-feira (9), encontrou-se com o prefeito de Miami, Francis Suarez, que também anunciou estar infectado pelo vírus.

Bolsonaro e Fabio Wajngarten estiveram com o líder estadunidense Donald Trump, em encontro no início desta semana, no qual fecharam acordo militar. Além deles, faziam parte da comitiva presidencial pelo menos outras 11 pessoas, entre ministros, secretários e senadores. Também participaram da reunião membros do governo Trump.

Apesar disso, a Casa Branca anunciou, nessa quinta-feira, que nem o presidente estadunidense nem seu vice, Mike Pence, precisariam passar por exames porque "quase não tiveram interações com o indivíduo (contaminado)".

A pandemia, que já matou quase 5 mil pessoas e contagiou 132.567, chegou a membros dos governos em todo mundo, na medida em que aumenta o alerta global.

Confira, a seguir, personalidades políticas que já confirmaram estar com coronavírus:

Estados Unidos

O presidente de Miami, Francis Suarez, anunciou nesta sexta-feira (13) que contraiu o vírus. Suarez esteve em um evento com Jair Bolsonaro e o chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), também diagnosticado com a doença.



Austrália

Peter Dutton, o ministro do Interior da Austrália, anunciou, nesta sexta-feira, que testou positivo para o coronavírus. Sendo assim, foi hospitalizado e deve seguir em quarentena.

Com a internação, cresce o temor de outros membros do gabinete e o primeiro-ministro, Scott Morrison, também estarem infectados.

O fato de Dutton ter visitado Washington na semana passada também causa preocupação. Ele participou de reunião com membros de uma aliança de inteligência, formada por Estados Unidos, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e Nova Zelândia.



Canadá

Enquanto o presidente canadense, Justin Trudeau, trabalha em casa para cumprir medidas de contenção do coronavírus, sua esposa, a primeira-dama Sophie Gregoire Trudeau foi diagnosticada como o vírus.

Sophie havia voltado de uma viagem de Londres já com suspeita de COVID-19. Justin não apresenta sintomas.



Itália

Um vereador de Piacenza, no norte do país mais atingido pela pandemia, a Itália, morreu na última terça-feira (10), por ter contraído o novo coronavírus.

Nelio Pavesi tinha 68 anos (grupo de risco da doença) e integrava o partido de extrema direita Liga. Ele passou dias internado, mas não resistiu à infecção.

Do outro lado do espectro político, o líder do Partido Democrático da Itália, Nicola Zingaretti, confirmou, na semana passada, que seu testes do coronavírus deram positivo. A informação foi divulgada em vídeo publicado em uma rede social, no qual ele diz que auto-isolou em sua casa.

Segundo Zingaretti, as pessoas com as quais ele teve em contato foram avisadas de seu diagnóstico.



Irã

O parlamento iraniano também foi fortemente afetado pelo coronavírus. Mais de 20 deputados foram diagnosticados com o vírus. Além deles, a vice-presidente para Assuntos da Mulher e da Família, Masoumeh Ebtekar, e o chefe da força-tarefa criada para o combate à pandemia, Iraj Harirchi, foram infectados.

O surto viral também deixou vítimas fatais do alta escalão do país. Pelo menos, quatro políticos morreram em decorrência das infecções, entre eles, a deputada eleita no pleito de fevereiro, Fatemeh Rahbar, de 55 anos.



Espanha

A ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, foi diagnosticada, nessa quinta-feira, com coronavírus. Seu marido, Pablo Iglesias, vice-primeiro-ministro do país, entrou em quarentena imediatamente.



Precauções voluntárias

Outros políticos, apesar de não terem exames confirmando infecção por coronavírus, adotaram medidas de precaução, evitando, assim a propagação do vírus.

É o caso do presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, que, após voltar de viagem ao seu país de origem, colocou-se em quarentena na sua casa em Bruxelas. Ele deve ficar em isolamento por 14 dias, de acordo com o protocolo adotado nos países europeus.

Além dele, dois congressistas republicanos entraram em quarentena, nos Estados Unidos. Os deputados Matt Gaetz e Doug Collins se encontraram com o presidente Donald Trump entre a semana passada e a atual.

Eles não apresentam sintomas de COVID-19, doença causada pelo novo vírus, mas, como tiveram contato com infectados, em fevereiro, resolveram tomar a atitude voluntariamente.

Mesmo após testes darem negativo para o coronavírus, a rainha Letícia, da Espanha, suspendeu suas atividades por uma semana e ficará em isolamento. Letícia se encontrou, na semana passada, com a ministra da Igualdade, Irene Montero.