Coronavírus: Cearense na Itália relata tensão e pede ajuda para voltar ao Brasil

Graciane Ferreira, cearense e mãe de 4 filhos, vive há 15 anos em Nápoles, na Itália, com a família. Ela conta ser asmática e não ter condição de pagar pelas máscaras apropriadas, que chegam a custar 15 euros. A brasileira e a família buscam repatriação.

No entando, em coletiva de imprensa, na última terça-feira (11), o Ministério da Saúde afirmou que repatriação de brasileiros na Itália “não está no radar”.

"Quem tem condições de comprar a máscara usa, e quem não tem não usa. A máscara mais simples está custando 4 euros aqui em Nápoles, mas já vi até de 7 euros. A apropriada já vi de €15”, relata. Ainda segundo Graciane, as dificuldades são imensas e “o clima é de salve-se quem puder”.

Na tarde desta quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou pandemia para a situação mundial do vírus.

A cearense conta que os filhos, também asmáticos, estão sob quarentena. Ela, que é faxineira, precisou interromper os trabalhos para obedecer às ordens do governo italiano. Ela afirma que só pode sair de casa para ir ao mercado.

Porém, o marido de Graciane ainda está indo trabalhar e fica exposto a infecção. “Se o vírus está no ar, meu marido também não deveria ir para o trabalho, mas ele tem que ir. A precaução no trabalho é colocar máscaras e luvas. Só isso”, destaca.

“Tenho medo de estar aqui, meus filhos são ítalo-brasileiros e eu quero usufruir do meu direito de voltar para o meu país, de ser repatriada. Não podemos estar aqui, somos asmáticos”, frisa.

A Itália é o país europeu com maior incidência do novo coronavírus. A cearense revela que a precaução no local aumentou nos últimos dias, mas que, ainda assim, não é suficiente. “A Itália não tem condições de enfrentar uma epidemia do tipo coronavírus. Aqui eles não fazem exames, as máscaras e as luvas você tem que comprar".



Repatriação

Graciane busca retornar ao país com os folhos pela repatriação. A mulher revela que seu marido italiano está de acordo. Mas, na última terça o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, descartou a possibilidade de trazer os brasileiros residentes na Itália.

O representante do governo alegou que a quantidade de brasileiros vivendo no país europeu inviabiliza a repatriação. E que, no caso dos brasileiros trazidos de Wuhan, epicentro da doença, apenas 34 pessoas declararam interesse.

“"Temos a informação de que 80 mil brasileiros moram nessa região. Não existe no radar essa possibilidade de repatriação dos que estejam na Itália", disse Gabbardo.

Zona Vermelha

O primeiro-ministro italiano decretou, na última segunda (9), que toda a Itália estava classificada como “zona vermelha”, e não apenas a região Norte do país, que foi a mais atingida até então. Já são mais de 10 mil casos confirmados e pelo menos 630 mortes no país.

Graciane conta que já houve agressões públicas na região por possíveis sintomas do vírus: “já houve agressões aqui porque você não pode espirrar, tossir, chegar perto de ninguém. Mas isso só agora porque já está num estado de calamidade”, reflete.



A cearense relata que mesmo antes da Zona Vermelha, alguns italianos do Norte conseguiam voltar para o Sul do país e o risco de infecção é grande mesmo ali.