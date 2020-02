Coreia do Sul confirma 571 contágios do novo coronavírus em 24h

Um total de 571 novos casos de coronavírus foi registrado nas últimas 24 horas na Coreia do Sul, segundo anunciaram autoridades locais nesta sexta-feira (28). Este número é muito superior às infecções divulgadas pela China nesta sexta (327), país onde a doença surgiu, em dezembro passado.

A Coreia do Sul conta agora com 2.337 casos de contágio do novo coronavírus, conforme o Centro Coreano de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC). É o segundo país mais afetado pela epidemia depois da China continental, onde há 78.824 casos.

Pelo segundo dia consecutivo, a Coreia do Sul também é o primeiro país em número de novos casos em um período de 24 horas. No país, 13 pessoas morreram, devido à COVID-19.

Na China continental (sem contar Hong Kong e Macau), houve 327 novos casos nesta sexta-feira, ou seja, o número mais baixo em um mês. Até agora, 2.788 pessoas morreram no gigante asiático, em função da epidemia.