Coreia do Norte retira equipe de escritório conjunto que mantinha com Seul

A Coreia do Norte retirou abruptamente sua equipe de um escritório onde tinha reuniões periódicas com a Coreia do Sul nesta sexta-feira (22) após recentes ameaças de Pyongyang de suspender as negociações nucleares com os Estados Unidos.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse que o Norte está desocupando o escritório com base em "instruções da autoridade superior". O regime de Kim Jong-un transmitiu que notificaria Seul sobre "outras questões práticas no futuro", de acordo com o ministério, que não especificou um cronograma.

A decisão de Pyongyang vem em um momento perigoso para as negociações nucleares após a cúpula entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump, não resultar em um acordo de desarmamento.

Na semana passada, um importante funcionário da Coreia do Norte não descartou a possibilidade de retomar o teste de mísseis e considerou intransigente a abordagem americana. Já na quinta-feira (21) o governo Trump apertou as sanções econômicas contra a Coreia do Norte ao listar duas companhias chinesas como infratoras das penalidades.