Coreia do Norte reconstrói estação para lançamento de mísseis

Imagens aéreas captadas por satélites identificaram que a Coreia do Norte começou a reconstrução de um local para o lançamento de mísseis. Pelas imagens, a interpretação é que o processo recomeçou na Estação de Lançamento de Satélites Sohae antes do encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

Segundo a imprensa sul-coreana, as informações foram transmitidas a parlamentares e funcionários da inteligência do governo da Coreia do Sul. O acordo, segundo negociações anteriores entre Kim e Trump, era desmontar a estação de mísseis.

No final do mês passado, o norte-coreano e o norte-americano se reuniram, em Hanói, no Vietnã, no esforço de buscar um acordo para a desmilitarização. Mas as negociações não avançaram.

O representante especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, que liderou os esforços de negociação antes da cúpula, deve se encontrar nesta quarta-feira (6) com negociadores sul-coreanos e japoneses.

No início desta semana, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse acreditar que Washington enviará uma delegação à Coreia do Norte nas próximas semanas. Porém, houve um alerta do assessor especial da Casa Branca John Bolton, sobre a possibilidade de elevar as sanções contra os norte-coreanos.