Coquetel de remédios usado em estudos clínicos em Hong Kong elimina coronavírus em pacientes

Um estudo clínico liderado por um professor da Universidade de Hong Kong desenvolveu um coquetel de remédios que mostrou resultados positivos no tratamento de pacientes diagnosticados com Covid-19. O composto foi testado em 127 pacientes de hospitais públicos da cidade chinesa. Os resultados mostram que a combinação tripla das substâncias interferon beta 1-b, lopinavir-ritonavir e ribavirin conseguiu eliminar o novo coronavírus (SARS-CoV-2). segundo informações divulgadas pela BBC.

O artigo da pesquisa é assinado por 40 cientistas. Além de ser randomizado controlado e já ter passado por testes com humanos, o estudo também passou pelo peer review, quando é feita uma revisão independente por especialistas que não são os mesmos a assinar o artigo. Dessa forma, o trabalho pode ser classificado como uma publicação com critérios de excelência na pesquisa científica, conforme divulgou a BBC.

Os resultados positivos do tratamento feito com o coquetel triplo apareceram, em média, sete dias após o início do uso. O desaparecimento dos sintomas ocorreu após quatro dias, e a alta hospitalar, com nove dias.

Os pacientes que passaram pelo teste tinham casos leves e moderados. Efeitos colaterais do uso do remédio, como diarreia, náuseas e febre, foram registrados.

Os testes com a combinação das três substâncias foram feitos em um grupo de 86 pessoas. O restante, 14 pessoas, foram consideradas o grupo de controle e receberam apenas parte dos elementos. Ambos tiveram efeitos colaterais semelhantes, mas resultados positivos diferentes, já que o grupo de controle precisou de mais dias para receber o tratamento e se livrar dos sintomas da doença.

Esses resultados correspondem à fase 2 dos estudos clínicos, que vão passar para doentes em estado mais grave na fase 3.