Conservadores do Reino Unido podem conquistar ampla maioria na eleição do dia 12

Os conservadores do Reino Unido poderão conquistar 359 de 650 assentos na eleição geral antecipada de 12 de dezembro, garantindo confortável maioria para o partido do primeiro-ministro Boris Johnson, segundo levantamento do instituto de pesquisa britânico YouGov. O Partido Trabalhista, da oposição, ficaria com 211 assentos, mostra a sondagem.

Na eleição de 2017, os conservadores obtiveram 317 assentos e os trabalhistas, 262. Analistas preveem que uma vitória conservadora dará a Johnson maiores chances de aprovar seu plano de Brexit - como é conhecido o processo para retirar o Reino Unido da União Europeia - no Parlamento britânico até o fim de janeiro.

A pesquisa da YouGov envolveu 100.319 entrevistas e foi conduzida ao longo da semana encerrada na terça-feira (26).