Conselho da OEA faz reunião para analisar situação na Bolívia

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) realiza reunião extraordinária nesta quarta-feira (23), em Washington, para analisar a situação da Bolívia, a pedido das missões permanentes do Brasil, Canadá, da Colômbia, Costa Rica, dos Estados Unidos e da Venezuela.

Os resultados parciais das eleições gerais na Bolívia geraram incerteza e tensão no país após a interrupção da contagem que estava dando vitória ao presidente Evo Morales. De acordo com os resultados parciais, com 83,7% dos votos contados, Morales - à frente do Partido para o Movimento Socialismo (MAS) - liderava o pleito no momento da interrupção com 45,28% dos votos, contra 38,16% de Carlos Mesa. Este, que governou a Bolívia entre 2003 e 2005, concorre pela aliança do centro de Ciudadana (CC).

A reunião será transmitida ao vivo - com interpretação em espanhol, inglês, francês e português - no site da OEA e na página da OEA no Facebook.